















В г. Женева с 24 ноября по 12 декабря 2026 г. проходит матч на первенство мира по шахматам между Гукешем Доммараджу (Индия) и Жавохиром Синдаровым (Узбекистан). Шахматисты сыграют 14 партий. В случае ничейного счета будет назначен тай-брейк

Призовой фонд: $2.500.000

Распределение призов:

1) $200.000 за каждую победу + остаток поровну, если матч завершится в основное время

2) Победитель - $1.300.000, проигравший $1.200.000, если матч завершится на тай-брейке

Игровые дни: 24-26, 28-30 ноября, 2-4, 6-8, 10-12(тай) декабря

Выходные: 27 ноября, 1, 5, 9 декабря

Время начала игры: 17.00 мск

Контроль времени: 120 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии + 30 секунд на ход, начиная с 41 хода

Тай-брейк: 4 партии 15+10, 2 партии 10+5, 2 партии 3+2, далее - 3+2 до первой победы

Софийские правила: шахматисты НЕ могут предлагать друг другу ничью ранее 40 хода черных

Партии:

lichess

chess.com