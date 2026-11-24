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Матч на первенство мира Гукеш - Синдаров
В г. Женева с 24 ноября по 12 декабря 2026 г. проходит матч на первенство мира по шахматам между Гукешем Доммараджу (Индия) и Жавохиром Синдаровым (Узбекистан). Шахматисты сыграют 14 партий. В случае ничейного счета будет назначен тай-брейк
Призовой фонд: $2.500.000
Игровые дни: 24-26, 28-30 ноября, 2-4, 6-8, 10-12(тай) декабря
Контроль времени: 120 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии + 30 секунд на ход, начиная с 41 хода
Софийские правила: шахматисты НЕ могут предлагать друг другу ничью ранее 40 хода черных
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