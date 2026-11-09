





В г. Будапешт (Венгрия) с 10 по 20 ноября проходит турнир "Total chess 2026". 24 гроссмейстера сразятся в классические шахматы, быстрые шахматы и блиц

Участники:

Магнус Карлсен (Норвегия)

Ян Непомнящий, Владислав Артемьев (Россия)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Фабиано Каруана, Ханс Ниманн, Левон Аронян, Уэсли Со, Абхиманью Мишра, Эндрю Хонг (США)

Рамешбабу Прагнанандха, Арджун Эригайси, Вайшали Рамешбабу (Индия)

Алиреза Фирузджа, Максим Вашье-Лаграв (Франция)

Аниш Гири, Йорден Ван Форест (Нидерланды)

Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан)

Винсент Каймер (Германия)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Рихард Раппорт (Венгрия)

Ле Куанг Льем (Вьетнам)

Айк Мартиросян (Армения)

Бибисара Асаубаева (Казахстан)

Призы: $650,000

1 - $80,000

2 - $50,000

3 - $45,000

...

24 - $10,000

Формат турнира:

Предварительный блиц-турнир: швейцарка 9 туров, блиц 3 минуты на партию + 2 секунды на ход

Отборочный групповой турнир: 4 группы по 6 игроков, 2 круга (каждый с каждым по 2 партии). Классика 45+30

Плей-офф: полуфиналы и финал. Классика 45+30 (1 партия), рапид 15+10 (2 партии), блиц 3+2 (4 партии)

Расписание:

10 ноября: 20.00 мск

11-20 ноября: 17.00 мск

выходной 16 ноября

Прямая трансляция партий









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