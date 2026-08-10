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Esports World Cup 2026
В г. Париж (Франция) с 11 июля по 15 августа в рамках чемпионата по киберспортивным играм Esports World Cup проходит шахматный турнир с рекордным призовым фондом - $1.550.000! 16 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид).
Среди участников:
ризовой фонд турнира: $1.550.000
Формат турнира:
Контроль времени: 10 минут на партию
Начало игры:
Смотрите на канале Crestbook:
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