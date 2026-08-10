Главная Esports World Cup 2026



В г. Париж (Франция) с 11 июля по 15 августа в рамках чемпионата по киберспортивным играм Esports World Cup проходит шахматный турнир с рекордным призовым фондом - $1.550.000! 16 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид). Среди участников:

Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг 2803)

Алиреза Фирузджа (Франция, 2749)

Арджун Эригайси (Индия, 2745)

Хикару Накамура (США, 2738)

Ян Непомнящий (Россия, 2729, Aurora Gaming)

Владислав Артемьев (Россия, 2709)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2706)

Нихал Сарин (Индия, 2698)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2685)

Александр Грищук (Россия, 2671)

Ханс Ниманн (США, 2675)

Андрей Есипенко (Россия, 2658)

Денис Лазавик (Беларусь, 2624)

и другие ризовой фонд турнира: $1.550.000

1 - $250.000

2 - $190.000

3 - $145.000

4 - $100.000

5-8 - $75.000

9-12 - $85.000

13-16 - $40.000

17 - $27.000

18 - $24.000

19-20 - $22.000

21-22 - $20.000 Формат турнира:

Групповой турнир с двойным выбыванием (матчи из 2 партий + армагеддон)

Плей-офф (1/4, 1/2, финал) Контроль времени: 10 минут на партию Начало игры:

11-12 августа 13.00 мск

13-15 августа 14.00 мск Партии Смотрите на канале Crestbook:

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