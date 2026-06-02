



Друзья!

В г. Осло (Норвегия) с 25 мая по 5 июня проходит шахматный супертурнир. 6 гроссмейстеров сразятся в классические шахматы.

Участники:

Магнус Карлсен (Норвегия, 2840)

Винсент Каймер (Германия, 2759)

Алиреза Фирузджа (Франция, 2759)

Уэсли Со (США, 2754)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2733)

Доммараджу Гукеш (Индия, 2732)

Формат турнира:

Круговой турнир в 2 круга (каждый с каждым по 2 партии). В случае ничейного исхода партии играется армагеддон (партия смерти)

Контроль времени:

Классика: 120 минут на партию + 10 секунд добавления на ход, начиная с 41-го

Армагеддон: 10 минут на партию белым / 7 минут черным. Добавление 1 секунда на ход начиная с 41-го

Подсчет очков:

победа в классике 3 очка

поражение в классике 0 очков

победа в армагеддоне 1,5 очка

поражение в армагеддоне 1 очко

Начало игры: 18.00 по Москве

Партии:

Lichess

Chess.com

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