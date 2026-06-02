Друзья!
В г. Осло (Норвегия) с 25 мая по 5 июня проходит шахматный супертурнир. 6 гроссмейстеров сразятся в классические шахматы.
Участники:
Магнус Карлсен (Норвегия, 2840)
Винсент Каймер (Германия, 2759)
Алиреза Фирузджа (Франция, 2759)
Уэсли Со (США, 2754)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2733)
Доммараджу Гукеш (Индия, 2732)
Формат турнира:
Круговой турнир в 2 круга (каждый с каждым по 2 партии). В случае ничейного исхода партии играется армагеддон (партия смерти)
Контроль времени:
Классика: 120 минут на партию + 10 секунд добавления на ход, начиная с 41-го
Армагеддон: 10 минут на партию белым / 7 минут черным. Добавление 1 секунда на ход начиная с 41-го
Подсчет очков:
победа в классике 3 очка
поражение в классике 0 очков
победа в армагеддоне 1,5 очка
поражение в армагеддоне 1 очко
Начало игры: 18.00 по Москве
Партии:
Lichess
Chess.com
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