В Белграде 29 мая - 1 июня состоится матч между Яном Непомнящим и Хансом Ниманном. Смотрите на канале Crestbook шахматы с комментариями гроссмейстера Сергея Шипова! Участники:

Ян Непомнящий (Россия, 2729)

Ханс Ниманн (США, 2742) Формат матча: 8 партий Контроль времени: 60 минут на партию + 30 секунд на ход Начало трансляции: 15:15 Партии Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы! Обсудить на форуме

