Матч Непомнящий - Ниманн




В Белграде 29 мая - 1 июня состоится матч между Яном Непомнящим и Хансом Ниманном. Смотрите на канале Crestbook шахматы с комментариями гроссмейстера Сергея Шипова!

Участники:
Ян Непомнящий (Россия, 2729)
Ханс Ниманн (США, 2742)

Формат матча: 8 партий

Контроль времени: 60 минут на партию + 30 секунд на ход

Начало трансляции: 15:15

Партии

