Каминский чемпион мира
Хабаровчанин Даниил Каминский - победитель первенства мира по блицу среди мальчиков до 12 лет
Во Врнячке-Бане (Сербия) завершилось первенство мира по рапиду и блицу среди мальчиков и девочек, юношей и девушек
‼ Даниил Каминский выиграл 4 медали
в категории мальчиков до 12 лет
Играя со старшим возрастом в группе до 14 лет стал серебряным призёром в составе России в командном турнире
Российские участники вышли на сцену с государственном флагом
Поздравляем нашего земляка с великолепным результатом
