







Хабаровчанин Даниил Каминский - победитель первенства мира по блицу среди мальчиков до 12 лет



Блиц-турнир 14.15

Во Врнячке-Бане (Сербия) завершилось первенство мира по рапиду и блицу среди мальчиков и девочек, юношей и девушек

‼ Даниил Каминский выиграл 4 медали



в категории мальчиков до 12 лет



победил в первенстве мира по блицу - FIDE World Cadet & Youth Chess Championships 2026 Blitz



победил в первенстве по решению блиц-композиций



стал серебряным призёром в первенстве мира по быстрым шахматам (рапид)

Играя со старшим возрастом в группе до 14 лет стал серебряным призёром в составе России в командном турнире

Российские участники вышли на сцену с государственном флагом

Поздравляем нашего земляка с великолепным результатом



Пусть Искрит дальше!

