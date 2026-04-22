Финал Chess.com Open 2026. Отборочный турнир к киберспортивным играм Esports World Cup Участники турнира:

Магнус Карлсен

Ян Непомнящий

Даниил Дубов

Жавохир Синдаров

Нодирбек Абдусатторов

Арджун Эригайси

Винсент Каймер

Максим Вашье-Лаграв

Ян-Кшиштоф Дуда

Денис Лазавик

Шант Саргсян

и другие Формат турнира: Плей-офф Double Elimination (система с двойным утешением) Контроль времени: 10 минут на партию Начало игры: 18.15 по Москве Партии:

Lichess

