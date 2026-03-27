С 29 марта по 16 апреля 2026 года в г. Пейя (Кипр) проходит турнир претендентов. 8 гроссмейстеров сразятся за право сыграть матч на первенство мира с чемпионом Гукешем Доммараджу. Одновременно состоится аналогичный женский турнир
Формат турнира:
Круговой турнир в два круга (каждый с каждым по 2 партии). В случае, если первое место разделят несколько шахматистов, между ними состоится дополнительный турнир (тай-брейк) в быстрые шахматы и блиц
Контроль времени:
120 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход, начиная с 41-го
Призовой фонд турнира: 700.000 евро
1 - €70.000
2 - €45.000
3 - €25.000
Остальные призовые будут распределены за набранные очки, каждое очко принесет €10.000
Начало игры: 15.30 по Москве (+ 15 минут античитерская задержка)