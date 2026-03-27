С 29 марта по 16 апреля 2026 года в г. Пейя (Кипр) проходит турнир претендентов. 8 гроссмейстеров сразятся за право сыграть матч на первенство мира с чемпионом Гукешем Доммараджу. Одновременно состоится аналогичный женский турнир

Участники:

Андрей Есипенко (Россия, рейтинг 2698)

Хикару Накамура (США, 2810)

Фабиано Каруана (США, 2795)

Вэй И (Китай, 2754)

Аниш Гири (Нидерланды, 2753)

Жавохир Синдаров (Узбекистан, 2745)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2741)

Маттиас Блюбаум (Германия, 2698)

Формат турнира:

Круговой турнир в два круга (каждый с каждым по 2 партии). В случае, если первое место разделят несколько шахматистов, между ними состоится дополнительный турнир (тай-брейк) в быстрые шахматы и блиц

Контроль времени:

120 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход, начиная с 41-го

Призовой фонд турнира: 700.000 евро

1 - €70.000

2 - €45.000

3 - €25.000

Остальные призовые будут распределены за набранные очки, каждое очко принесет €10.000

Начало игры: 15.30 по Москве (+ 15 минут античитерская задержка)

Партии

