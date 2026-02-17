|
Фестиваль Российская шахматная корона 2026
Международный фестиваль «Российская шахматная корона» — серия турниров, которые зададут тон всему шахматному году!
Почему это событие действительно особенное?
Расписание:
В месте проведения Фестиваля в GREENWOOD Hotel 4* с 18 по 27 февраля пройдет мой Шахматный лагерь.
Это уникальная возможность для юных шахматистов:
Запланированы занятия, сеансы одновременной игры, мастер-классы, а также насыщенная развивающая программа: командные проекты, квесты, викторины и спортивные активности. Все участники лагеря получат дипломы и памятные подарки, а победителей ждут кубки и медали. Планируется и мой личный приезд.
Подробности и алгоритм регистрации на сайте
До встречи на «Российской шахматной короне»!
Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы!
