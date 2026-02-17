





Международный фестиваль «Российская шахматная корона» — серия турниров, которые зададут тон всему шахматному году!

Почему это событие действительно особенное?

— рекордный призовой фонд 7 500 000 рублей

— участники из более чем 20 стран мира

— главный турнир по классике 2050+ с возможностью выполнения норм международных званий

— четыре турнира: классика - для профессионалов и любителей, рапид и блиц - для всех желающих

— сильнейшие российские и зарубежные шахматисты.

Расписание:

17 февраля — заезд

18 февраля — блиц

19–26 февраля — классика (турниры A и D)

27 февраля — рапид

28 февраля — отъезд

Подробный анонс

В месте проведения Фестиваля в GREENWOOD Hotel 4* с 18 по 27 февраля пройдет мой Шахматный лагерь.

Это уникальная возможность для юных шахматистов:

— играть в серьёзном турнире по классике

— в свободное время заниматься с нашими лучшими тренерами.

Запланированы занятия, сеансы одновременной игры, мастер-классы, а также насыщенная развивающая программа: командные проекты, квесты, викторины и спортивные активности. Все участники лагеря получат дипломы и памятные подарки, а победителей ждут кубки и медали. Планируется и мой личный приезд.

Подробности и алгоритм регистрации на сайте

До встречи на «Российской шахматной короне»!

Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы!

Обсудить в чате

Подпишитесь на канал Crestbook!

Поддержите канал!



Понравилось? Поделитесь!