С 13 по 15 февраля 2026 в Вайссенхаус (Германия) проходит Чемпионат мира по шахматам 960
Участники:
Магнус Карлсен (Норвегия)
Фабиано Каруана (США)
Левон Аронян (США)
Винсент Каймер (Германия)
Арджун Эригайси (Индия)
Ханс Ниманн (США)
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)
Жавохир Синдаров (Узбекистан)
Призы: $300.000
1 - $100.000
2 - $60.000
3 - $40.000
4 - $30.000
5 - $25.000
6 - $20.000
7 - $15.000
8 - $10.000
Формат
Круговой турнир: (каждый с каждым по 1 партии) +
Плей-офф: (1/2, финал) - матчи из 4 партий
Контроль времени:
Круговой турнир: 10 минут на партию + 5 секунд на ход
Плей-офф: 25 минут на партию + 10 секунд на ход
Игровые дни:
Круговой турнир: 13 февраля
Плей-офф: 14-15 февраля
Начало игры:
17.00 по Москве
Партии:
Lichess
