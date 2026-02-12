Главная Шахматы 960. Чемпионат мира 2026







С 13 по 15 февраля 2026 в Вайссенхаус (Германия) проходит Чемпионат мира по шахматам 960 Участники:

Магнус Карлсен (Норвегия)

Фабиано Каруана (США)

Левон Аронян (США)

Винсент Каймер (Германия)

Арджун Эригайси (Индия)

Ханс Ниманн (США)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Жавохир Синдаров (Узбекистан) Призы: $300.000

1 - $100.000

2 - $60.000

3 - $40.000

4 - $30.000

5 - $25.000

6 - $20.000

7 - $15.000

8 - $10.000 Формат

Круговой турнир: (каждый с каждым по 1 партии) +

Плей-офф: (1/2, финал) - матчи из 4 партий Контроль времени:

Круговой турнир: 10 минут на партию + 5 секунд на ход

Плей-офф: 25 минут на партию + 10 секунд на ход Игровые дни:

Круговой турнир: 13 февраля

Плей-офф: 14-15 февраля Начало игры:

17.00 по Москве



Партии:

