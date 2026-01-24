|
Азиатская лига. 25 января
«Азиатская Лига» – это онлайн-соревнования между азиатскими федерациями, российскими партнёрами и друзьями. Предполагается, что «Азиатская лига» станет частью более масштабного проекта «Шахматная дипломатия», в рамках которого Федерация шахмат Московской области будет сотрудничать с федерациями по всему миру.
Обратите внимание! Одной из команд-участниц станет «Команда друзей Федерации шахмат Московской области» (Friends of Moscow Region Chess Federation). Члены этой команды будут играть вне зачёта, а все призы получат азиатские федерации.
Как принять участие в турнире «Азиатская Лига»?
