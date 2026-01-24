







«Азиатская Лига» – это онлайн-соревнования между азиатскими федерациями, российскими партнёрами и друзьями. Предполагается, что «Азиатская лига» станет частью более масштабного проекта «Шахматная дипломатия», в рамках которого Федерация шахмат Московской области будет сотрудничать с федерациями по всему миру.

Обратите внимание! Одной из команд-участниц станет «Команда друзей Федерации шахмат Московской области» (Friends of Moscow Region Chess Federation). Члены этой команды будут играть вне зачёта, а все призы получат азиатские федерации.

Формат турнира

«Азиатская лига» – это многоступенчатый турнир, который включает в себя три онлайн-раунда на Lichess.org в октябре – декабре 2025 г. Командный зачёт будет определяться по сумме баллов 20 лучших игроков из каждой команды, индивидуальный зачёт будет подводиться по сумме очков, набранных игроками во всех раундах турнира.

Как принять участие в турнире «Азиатская Лига»?

создайте ссылку на свою команду на игровой платформе lichess.org (пример: https://lichess.org/team/team-laos);

мы добавим вашу команду в список участников турнира;

после этого игроки вашей команды могут зарегистрироваться в турнире. Список игроков каждой команды должен быть отправлен Вениамину Яркину (+7 903 539-06-34). (с никами, именами и фамилиями, рейтингами в личку). Минимальное количество участников одной команды – 20 шахматистов любого уровня и возраста.

