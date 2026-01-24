Главная Матч Усов - Шогджиев

Матч FM Усов Александр (https://ratings.fide.com/profile/24257109) (2403) - IM Шогджиев Роман (https://ratings.fide.com/profile/55653537) (2416)

Организатор ПШС. ТЦ «Гагаринский» 24-25 января

Призовой фонд 500 тысяч рублей

Победитель получает 300 тысяч, проигравший 200 тысяч рублей. 10 партий.

2 партии в классику

4 партии рапид

4 партии блиц

Без обсчета рейтингов. 24 января суббота, начало 12:00 и 16:00

2 партии в классику, 45+30

Запрет соглашения на ничью до 30 хода. 25 января воскресенье, начало в 12:00 и далее по факту окончания партии, перерыв 5-10 минут.

4 партии рапид 10+5

4 партии блиц 3+2 Подсчет очков:

Классика 2 очка за победу

Рапид и блиц 1 очко за победу В случае, если матч оканчивается в ничью, то играется партия армагеддон:

Белым 5 минут, черным 4 минуты без добавления. После 60 хода появляется добавление 1 секунды на ход.

Черных устраивает ничья. Партии





