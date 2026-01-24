Главная

Матч Усов - Шогджиев


Матч FM Усов Александр (https://ratings.fide.com/profile/24257109) (2403) - IM Шогджиев Роман (https://ratings.fide.com/profile/55653537) (2416)
Организатор ПШС.

ТЦ «Гагаринский» 24-25 января
Призовой фонд 500 тысяч рублей
Победитель получает 300 тысяч, проигравший 200 тысяч рублей.

10 партий.
2 партии в классику
4 партии рапид
4 партии блиц
Без обсчета рейтингов.

24 января суббота, начало 12:00 и 16:00
2 партии в классику, 45+30
Запрет соглашения на ничью до 30 хода.

25 января воскресенье, начало в 12:00 и далее по факту окончания партии, перерыв 5-10 минут.
4 партии рапид 10+5
4 партии блиц 3+2

Подсчет очков:
Классика 2 очка за победу
Рапид и блиц 1 очко за победу

В случае, если матч оканчивается в ничью, то играется партия армагеддон:
Белым 5 минут, черным 4 минуты без добавления. После 60 хода появляется добавление 1 секунды на ход.
Черных устраивает ничья.

