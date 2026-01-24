|
Матч Усов - Шогджиев
Матч FM Усов Александр (https://ratings.fide.com/profile/24257109) (2403) - IM Шогджиев Роман (https://ratings.fide.com/profile/55653537) (2416)
ТЦ «Гагаринский» 24-25 января
10 партий.
24 января суббота, начало 12:00 и 16:00
25 января воскресенье, начало в 12:00 и далее по факту окончания партии, перерыв 5-10 минут.
Подсчет очков:
В случае, если матч оканчивается в ничью, то играется партия армагеддон:
Партии
