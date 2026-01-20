Главная Вейк-ан-Зее 2026

В г. Вейк-ан-Зее (Нидерланды) с 17 января по 1 февраля проходит шахматный супертурнир. 14 гроссмейстеров сразятся по круговой системе Участники:

Винсент Каймер (Германия, рейтинг 2776)

Арджун Эригайси (Индия, 2775)

Аниш Гири (Нидерланды, 2760)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2758)

Доммараджу Гукеш (Индия, 2754)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2751)

Жавохир Синдаров (Узбекистан, 2726)

Ханс Ниманн (CША, 2725)

Владимир Федосеев (Словения, 2705)

Йорден ван Форест (Нидерланды, 2703)

Читамбарам Аравинд (Индия, 2700)

Маттиас Блюбаум (Германия, 2679)

Ягыз Каан Эрдогмуш (Турция, 2658)

Тай Дай Ван Нгуен (Чехия, 2656) Формат турнира: круговой турнир, 1 круг (каждый с каждым по 1 партии). Контроль времени: 100 минут на 40 ходов + 30 минут до конца + 30 секунд добавления на ход, начиная с 41-го Игровые дни: 17-21, 23-25, 27-28, 30-31 января, 1 февраля Время начала: 16.15 по Москве Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на канале Crestbook шахматы Трансляция партий:: Lichess Обсудить в нашем чате Официальный сайт турнира





