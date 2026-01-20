|
Вейк-ан-Зее 2026
В г. Вейк-ан-Зее (Нидерланды) с 17 января по 1 февраля проходит шахматный супертурнир. 14 гроссмейстеров сразятся по круговой системе
Участники:
Формат турнира: круговой турнир, 1 круг (каждый с каждым по 1 партии).
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов + 30 минут до конца + 30 секунд добавления на ход, начиная с 41-го
Игровые дни: 17-21, 23-25, 27-28, 30-31 января, 1 февраля
Время начала: 16.15 по Москве
Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на канале Crestbook шахматы
Трансляция партий:: Lichess
