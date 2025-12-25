Друзья!



В г. Доха (Катар) с 26 по 30 декабря проходит проходит Чемпионат Мира по быстрым шахматам и блицу

Участники мужского турнира: Карлсен, Непомнящий, Грищук, Дубов, Есипенко, Мурзин, Андрейкин, Землянский, Шиманов, Нестеров, Гребнев, Гукеш, Абдусатторов, Иванчук, Фирузджа, Каруана, Ниманн, Бортник, Прагнанандха, Эригайси, Вашье-Лаграв, Дуда, Гири, Мамедьяров, Аронян, Лазавик, Мартинес, Мартиросян, Джумабаев и многие другие.

Участницы женского турнира: Горячкина, Лагно, Гунина, Шувалова, Гарифуллина, Боднарук, Цзюй Вэньцзюнь, Костенюк, Анна и Мария Музычук, Асаубаева, Даниелян, Тань Чжунъи, Конеру, Дронавалли, Дешмукх, Салимова, Вайшали, Хадемальшарьех и многие другие.

Призы: общий призовой фонд $1.000.000

Мужчины, рапид: 1 - €70000, 2 - €50000, 3 - €36000, 4 - €28000, 5 - €23000, 6 - €19000, 7 - €16000, 8 - €13000, 9 - €11000, 10 - €10000, 11-17 - €5000, 18-25 - €3000, 26-35 - €1500

Мужчины, блиц: 1 - €70000, 2 - €50000, 3 - €28000, 4 - €28000, 5 - €24000, 6 - €21000, 7 - €18000, 8 - €15000, 9 - €12000, 10 - €10000, 11-17 - €5000, 18-25 - €3000, 26-35 - €1500

Женщины, рапид: 1 - €40000, 2 - €27000, 3 - €19000, 4 - €14000, 5 - €11000, 6 - €8000, 7 - €6000, 8 - €5000, 9 - €4000, 10 - €3500, 11-15 - €2500, 16-20 - €1000

Женщины, блиц: 1 - €40000, 2 - €25000, 3 - €15000, 4 - €12000, 5 - €12000, 6 - €9500, 7 - €7500, 8 - €5500, 9 - €4500, 10 - €3500, 11-15 - €2500, 16-20 - €1000

Контроль:

Рапид: 15 минут на партию + 10 секунд добавления на ход

Блиц: 3 минуты на партию + 2 секунды добавления на ход

Формат:

Рапид - турнир по швейцарской системе (13 туров мужчины, 11 туров женщины)

Блиц - турнир по швейцарской системе (19 туров мужчины, 15 туров женщины) + плей-офф (полуфиналы и финал)

Игровые дни:

Рапид 26-28 декабря

Блиц 29-30 декабря

Время начала игры: 22.00 мск

Трансляция партий:

lichess

Жеребьевка и результаты:

Рапид, мужчины

Рапид, женщины

Блиц, мужчины

Блиц, женщины

Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на канале Crestbook шахматы

Официальный сайт турнира

Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы!

Подписаться на канал Crestbook!

Поддержите канал!

Понравилось? Поделитесь!