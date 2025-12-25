|
Проверь себя!
Вход в систему
Форум KasparovChess
Навигация
Поиск
|
Чемпионат мира по рапиду и блицу 2025
Друзья!
Участники мужского турнира: Карлсен, Непомнящий, Грищук, Дубов, Есипенко, Мурзин, Андрейкин, Землянский, Шиманов, Нестеров, Гребнев, Гукеш, Абдусатторов, Иванчук, Фирузджа, Каруана, Ниманн, Бортник, Прагнанандха, Эригайси, Вашье-Лаграв, Дуда, Гири, Мамедьяров, Аронян, Лазавик, Мартинес, Мартиросян, Джумабаев и многие другие.
Участницы женского турнира: Горячкина, Лагно, Гунина, Шувалова, Гарифуллина, Боднарук, Цзюй Вэньцзюнь, Костенюк, Анна и Мария Музычук, Асаубаева, Даниелян, Тань Чжунъи, Конеру, Дронавалли, Дешмукх, Салимова, Вайшали, Хадемальшарьех и многие другие.
Призы: общий призовой фонд $1.000.000
Женщины, рапид: 1 - €40000, 2 - €27000, 3 - €19000, 4 - €14000, 5 - €11000, 6 - €8000, 7 - €6000, 8 - €5000, 9 - €4000, 10 - €3500, 11-15 - €2500, 16-20 - €1000
Контроль:
Формат:
Игровые дни:
Время начала игры: 22.00 мск
Трансляция партий:
Жеребьевка и результаты:
Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на канале Crestbook шахматы
Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы!
Подписаться на канал Crestbook!
Понравилось? Поделитесь!
|
Расписание стримов
Ура! У нас есть расписание!!
Новые видео на нашем Youtube-канале
Подписка!» Crestbook!
Podelis!