Финал IT-лиги «АЛЬЯНС ТЕХНОЛОГИЙ»



Описание к трансляции:
11 декабря состоится финал корпоративного годового онлайн-турнира IT-компаний «АЛЬЯНС ТЕХНОЛОГИЙ», организованного шахматными клубами ЛАНИТ и Ростелеком.

5 лучших команд по итогам сезона сразятся за право называться сильнейшей командой лиги!

В финале сыграют:
• ГК ЛАНИТ
• ГК Ростелеком
• Газпромбанк
• GlowByte
• БФТ Холдинг

Продолжительность турнира – 1 час 50 мин. Контроль времени 3+2.

Если ваша команда также хочет принять участие в следующем сезоне, пишите [email protected]