Главная Финал IT-лиги «АЛЬЯНС ТЕХНОЛОГИЙ»



Описание к трансляции:

11 декабря состоится финал корпоративного годового онлайн-турнира IT-компаний «АЛЬЯНС ТЕХНОЛОГИЙ», организованного шахматными клубами ЛАНИТ и Ростелеком. 5 лучших команд по итогам сезона сразятся за право называться сильнейшей командой лиги! В финале сыграют:

• ГК ЛАНИТ

• ГК Ростелеком

• Газпромбанк

• GlowByte

• БФТ Холдинг Продолжительность турнира – 1 час 50 мин. Контроль времени 3+2. Если ваша команда также хочет принять участие в следующем сезоне, пишите [email protected]

Расписание стримов Ура! У нас есть расписание!! Новые видео на нашем Youtube-канале Подписка!» Crestbook!

Поддержи!--> Podelis!