Финал IT-лиги «АЛЬЯНС ТЕХНОЛОГИЙ»
Описание к трансляции:
5 лучших команд по итогам сезона сразятся за право называться сильнейшей командой лиги!
В финале сыграют:
Продолжительность турнира – 1 час 50 мин. Контроль времени 3+2.
Если ваша команда также хочет принять участие в следующем сезоне, пишите [email protected]
