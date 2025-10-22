





Прямой эфир: Сеанс одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Шиповым

Приглашаем вас на трансляцию особенного события — сеанса одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Шиповым, который пройдёт уже сегодня!

Это бонус для участников, занявших топ-8 в золотой и серебряной лигах Общебанковского шахматного турнира от Альфы. В эту субботу они встретятся с гроссмейстером шахмат — и у вас есть возможность наблюдать за этим в прямом эфире!

Присоединяйтесь к трансляции, наблюдайте за игрой и вдохновляйтесь!

