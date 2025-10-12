Главная Скоростные шахматы 2025. 1/8 финала





Друзья!

13 октября стартует турнир "Скоростные шахматы 2025" (Speed chess)! 16 гроссмейстеров сразятся за победу и призы общей суммой $250.000.



Формат:

1/8 и 1/4: 5+1 (75 минут) + 3+1 (50 минут) + 1+1 (25 минут)

1/2 и финал: 5+1 (90 минут) + 3+1 (60 минут) + 1+1 (30 минут)

Все набранные очки суммируются.



Призовой фонд матча 1/8: Победитель получает $4062, $4062 делится в зависимости от соотношения набранных очков



Призовой фонд турнира: $250.000



Участники: Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Алиреза Фирузджа, Ханс Ниманн, Рамешбабу Прагнанандха, Аниш Гири, Денис Лазавик, Хосе "Жоспем" Мартинес и другие



Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2024"

