







В г. Москва с 1 по 12 октября проходят Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин - два круговых турнира по 12 участников в каждом. Призовой фонд мужского турнира: 7.000.000 рублей. Женского - 4.000.000 рублей



Составы турниров:

Мужчины:

Даниил Дубов (рейтинг 2691, Москва)

Андрей Есипенко (2687, Ростовская область)

Владислав Артемьев (2664, Республика Татарстан)

Владимир Малахов (2643, Москва)

Павел Понкратов (2586, Москва)

Иван Землянский (2586, Московская область)

Арсений Нестеров (2584, Новгородская область)

Савва Ветохин (2569, Москва)

Вадим Звягинцев (2528, Москва)

Сергей Лобанов (2526, Санкт-Петербург)

Илья Ильюшенок (2514, ХМАО-Югра)

Артем Усков (2498, Москва)



Женщины:

Полина Шувалова (2492, Москва)

Лея Гарифуллина (2477, Свердловская область)

Анна Шухман (2420, Оренбургская область)

Валентина Гунина (2418, Москва)

Алиса Галлямова (2392, Республика Татарстан)

Ольга Гиря (2386, ХМАО-Югра)

Анастасия Боднарук (2362, Санкт-Петербург)

Екатерина Гольцева (2313, Нижегородская область)

Маргарита Потапова (2289, Краснодарский край)

Екатерина Ковалевская (2280, Москва)

Яна Жапова (2275, Яна Жапова)

Дарья Чарочкина (2274, Москва)

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого.

Время начала туров: 15.00 по Москве.

Игровые дни: 1-6, 8-12 октября

Официальный сайт