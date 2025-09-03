















В г. Самарканд (Узбекистан) с 4 по 15 сентября проходит турнир Гранд-швейцарка (Grand swiss). 116 участников сыграют 11 туров по швейцарской системе. 2 победителя попадают в турнир претендентов.

Среди участников турнира:

россияне Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Володар Мурзин

мировые звезды чемпион мира Гукеш Доммараджу, Нодирбек Абдусатторов, Алиреза Фирузджа, Рамешбабу Прагнанандха, Шахрияр Мамедьяров, Левон Аронян, Ханс Ниманн, Максим Вашье-Лаграв, Владимир Федосеев и многие другие.

Полный список

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов + 50 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии + 30 секунд на ход, начиная с первого.

Призы: $460.000. 1-е место - $80000, 2 - $60000, 3 - $40000, 4 - $35000, 5 - $30000, 6 - $25000, 7 - $20000, 8 - $18000, 9 - $15000, 10 - $12500, 11-15 - $8000, 16-20 - $5000, 21-25 - $3000, 26-30 - $2500, 31-40 - $2000

Игровые дни: 4-9, 11-15 сентября

Время начала игры: 4-14 сентября 13.00 мск, 15 сентября 12.00 мск

Мужской турнир:

Партии

Результаты

Женский турнир:

Партии

Результаты

