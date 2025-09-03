|
Гранд-швейцарка 2025, Самарканд
В г. Самарканд (Узбекистан) с 4 по 15 сентября проходит турнир Гранд-швейцарка (Grand swiss). 116 участников сыграют 11 туров по швейцарской системе. 2 победителя попадают в турнир претендентов.
Среди участников турнира:
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов + 50 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии + 30 секунд на ход, начиная с первого.
Призы: $460.000. 1-е место - $80000, 2 - $60000, 3 - $40000, 4 - $35000, 5 - $30000, 6 - $25000, 7 - $20000, 8 - $18000, 9 - $15000, 10 - $12500, 11-15 - $8000, 16-20 - $5000, 21-25 - $3000, 26-30 - $2500, 31-40 - $2000
Игровые дни: 4-9, 11-15 сентября
Мужской турнир:
