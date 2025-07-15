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XXII Международный турнир имени Карпова
В г. Ханты-Мансийск (Россия) с 15 по 24 июля проходит XXII Международный турнир имени Карпова. За победу сразятся 10 гроссмейстеров из 7 стран.
Участники:
Призовой фонд турнира: 13.700.000 рублей
Формат турнира: Круговой турнир в один круг (каждый с каждым по 1 партии)
Контроль времени: 100 минут на 40 ходоа + 50 минут до конца + 30 секунд добавления на ход, начиная с 1-го
Игровые дни: 15-19, 21-24 июля
Начало игры: 13.00 по Москве
Смотрите нас:
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