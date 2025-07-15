



В г. Ханты-Мансийск (Россия) с 15 по 24 июля проходит XXII Международный турнир имени Карпова. За победу сразятся 10 гроссмейстеров из 7 стран.

Участники:

Садвани, Раунак (Индия, 2681)

Артемьев, Владислав (Россия, 2672)

Саргсян, Шант (Армения, 2669)

Табатабей, Амин (Иран, 2659)

Вохидов, Шамсиддин (Узбекистан, 2650)

Малахов, Владимир (Россия, 2642)

Вальехо Понс, Франциско (Испания, 2638)

Сюгиров, Санан (Венгрия, 2635)

Мартиросян, Айк (Армения, 2628)

Нестеров, Арсений (Россия, 2601)

Призовой фонд турнира: 13.700.000 рублей

1 - 2.350.000

2 - 2.000.000

3 - 1.800.000

Формат турнира: Круговой турнир в один круг (каждый с каждым по 1 партии)

Контроль времени: 100 минут на 40 ходоа + 50 минут до конца + 30 секунд добавления на ход, начиная с 1-го

Игровые дни: 15-19, 21-24 июля

Начало игры: 13.00 по Москве

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