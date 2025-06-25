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С 26 по 30 июня проходит турнир "Шахматные звезды 5.0". 10 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы и блиц
Призовой фонд турнира: 15 000 000 рублей
1 - 3600000
2 - 2400000
3 - 1800000
4 - 1500000
5 - 1200000
Участники:
Сергей Карякин (Россия, 2703/2643)
Владислав Артемьев (Россия, 2723/2741)
Евгений Томашевский (Россия, 2624/2626)
Теймур Раджабов (Азербайджан, 2669/2663)
Раунак Садхвани (Индия, 2611/2654)
Хоу Ифань (Китай, 2545/2561)
Александра Горячкина (Россия, 2478/2442)
Катерина Лагно (Россия, 2476/2487)
Бибисара Асаубаева (Казахстан)
Валентина Гунина (Россия, 2429/2347)
Формат турнира:
Рапид: круговой турнир (каждый с каждым по 1 партии)
Блиц: круговой турнир в 2 круга (каждый с каждым по 2 партии)
Расписание:
26 июня, 11:00 мск (рапид)
27 июня, 10:00 мск (рапид)
28 июня, 11:00 мск (рапид)
29 июля, 11:00 мск (блиц)
30 июля, 11:00 мск (блиц)
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