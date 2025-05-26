



Друзья!

с 26 мая по 6 июня проходит шахматный турнир. 6 гроссмейстеров сразятся в классические шахматы.

Участники:

Магнус Карлсен (Норвегия, 2837)

Хикару Накамура (США, 2804)

Гукеш Доммараджу (Индия, 2787)

Гукеш Доммараджу (Индия, 2782)

Фабиано Каруана (США, 2776)

Вэй И (Китай, 2758)

Формат турнира:

Круговой турнир в 2 круга (каждый с каждым по 2 партии). В случае ничейного исхода партии играется армагеддон (партия смерти)

Контроль времени:

Классика: 120 минут на партию + 10 секунд добавления на ход, начиная с 41-го

Армагеддон: 10 минут на партию белым / 7 минут черным. Добавление 1 секунда на ход начиная с 41-го

Подсчет очков:

победа в классике 3 очка

поражение в классике 0 очков

победа в армагеддоне 1,5 очка

поражение в армагеддоне 1 очко

Начало игры: 18.00 по Москве

Партии:

Lichess

Chess.com

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