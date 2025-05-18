Главная Тур чемпионов 2025. Турнир 2, май





C 19 по 23 мая проходит второй турнир серии "Тур чемпионов" 2025 года. 16 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид). Участники:

Магнус Карлсен (Норвегия)

Ян Непомнящий (Россия)

Владислав Артемьев (Россия)

Гукеш Доммараджу (Индия)

Дин Лижэнь (Китай)



Нобирдек Абдусатторов (Узбекистан)

Владимир Федосеев (Словения)

Хикару Накамура (США)

и другие Формат турнира:

Нокаут с двойным выбыванием Контроль времени:

10 минут на партию Партии:

lichess

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