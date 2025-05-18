Главная

Тур чемпионов 2025. Турнир 2, май




C 19 по 23 мая проходит второй турнир серии "Тур чемпионов" 2025 года. 16 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид).

Участники:
Магнус Карлсен (Норвегия)
Ян Непомнящий (Россия)
Владислав Артемьев (Россия)
Гукеш Доммараджу (Индия)
Дин Лижэнь (Китай)

Нобирдек Абдусатторов (Узбекистан)
Владимир Федосеев (Словения)
Хикару Накамура (США)
и другие

Формат турнира:
Нокаут с двойным выбыванием

Контроль времени:
10 минут на партию

Партии:
lichess
chess.com

Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы!

Обсудить на форуме
Подпишитесь на канал Crestbook!
Поддержите канал!

Понравилось? Поделитесь!