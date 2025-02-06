Главная Вайссенхаус 2025. Шахматы Фишера





Друзья!

Смотрим турнир по шахматам Фишера (960), Вайссенхаус 2025. Участники:

Магнус Карлсен (Норвегия)

Гукеш Доммараджу (Индия)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Хикару Накамура (США)

Фабиано Каруана (США)

Алиреза Фирузджа (Франция)

Владимир Федосеев (Словения)

Левон Аронян (США)

Джавохир Синдаров (Узбекистан)

Винсент Каймер (Германия) Призы:

1 - $200.000

2 - $140.000

3 - $100.000

4 - $60.000

5 - $50.000

6 - $40.000

7 - $30.000

8 - $20.000

9 - $12.500

10 - $7.500 Формат

Круговой турнир: (каждый с каждым по 1 партии) +

Плей-офф: (1/4, 1/2, финал) - матчи из 2 партий Контроль времени:

Круговой турнир: 10 минут на партию + 10 секунд на ход

Плей-офф: 90 минут на партию + 30 секунд на ход Игровые дни:

Круговой турнир: 7 - 8 февраля

Плей-офф: 9 - 14 февраля Начало игры:

15.00 по Москве



Партии:

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