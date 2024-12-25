Друзья!



В г. Нью-Йорк (США) с 26 по 31 декабря проходит проходит Чемпионат Мира по быстрым шахматам и блицу.

Участники мужского турнира - Карлсен, Непомнящий, Грищук, Дубов, Есипенко, Мурзин, Шиманов, Абдусатторов, Иванчук, Фирузджа, Накамура, Каруана, Ниманн, Народицкий, Бортник, Прагнанандха, Эригайси, Вашье-Лаграв, Дуда, Гири, Мамедьяров, Аронян, Лазавик, Гельфанд, Мартиросян, Джумабаев и многие другие.

Участницы женского турнира - Цзюй Вэньцзюнь, Лагно, Гунина, Шувалова, Гарифуллина, Боднарук, Костенюк, Анна и Мария Музычук, Асаубаева, Даниелян, Тань Чжунъи, Конеру, Дронавалли, Дешмукх, Вайшали, Хадемальшарьех и многие другие.

Призы: общий призовой фонд $1.400.000

Мужчины, рапид: 1 - $90000, 2 - $70000, 3 - $56000, 4 - $45000, 5 - $36000, 6 - $29000, 7 - $24000, 8 - $20000, 9 - $17000, 10 - $15000, 11-15 - $10000, 16-20 - $7000, 21-30 - $4300, 31-40 - $2000

Мужчины, блиц: 1 - $90000, 2 - $70000, 3-4 - $42000, 5-8 - $20000, 9 - $11000, 10 - $9000, 11-15 - $7000, 16-20 - $5000, 21-30 - $3000, 31-40 - $1600

Женщины, рапид: 1 - $60000, 2 - $40000, 3 - $28000, 4 - $22000, 5 - $18000, 6 - $15000, 7 - $12000, 8 - $9000, 9 - $6500, 10 - $4000, 11-15 - $1800, 16-20 - $1000

Женщины, блиц: 1 - $60000, 2 - $40000, 3-4 - $20000, 5-8 - $10000, 9 - $5000, 10 - $2500, 11-15 - $1500, 16-20 - $1000

Контроль:

Рапид: 15 минут на партию + 10 секунд добавления на ход

Блиц: 3 минуты на партию + 2 секунды добавления на ход

Формат:

Рапид - турнир по швейцарской системе (13 туров мужчины, 11 туров женщины)

Блиц - турнир по швейцарской системе (13 туров мужчины, 11 туров женщины) + плей-офф (четвертьфиналы, полуфиналы и финал)

Игровые дни:

Рапид 26-28 декабря

Блиц 30-31 декабря

Время начала игры: 22.00 мск

Трансляция партий:

Рапид, мужчины

Рапид, женщины

Блиц, мужчины:

Партии 1-30

Партии 31+

Блиц, женщины

Жеребьевка и результаты:

Рапид, мужчины

Рапид, женщины

Блиц, мужчины

Блиц, женщины

Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на канале Crestbook шахматы

Официальный сайт турнира

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