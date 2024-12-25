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Чемпионат мира по рапиду и блицу 2024
Друзья!
Участники мужского турнира - Карлсен, Непомнящий, Грищук, Дубов, Есипенко, Мурзин, Шиманов, Абдусатторов, Иванчук, Фирузджа, Накамура, Каруана, Ниманн, Народицкий, Бортник, Прагнанандха, Эригайси, Вашье-Лаграв, Дуда, Гири, Мамедьяров, Аронян, Лазавик, Гельфанд, Мартиросян, Джумабаев и многие другие.
Участницы женского турнира - Цзюй Вэньцзюнь, Лагно, Гунина, Шувалова, Гарифуллина, Боднарук, Костенюк, Анна и Мария Музычук, Асаубаева, Даниелян, Тань Чжунъи, Конеру, Дронавалли, Дешмукх, Вайшали, Хадемальшарьех и многие другие.
Призы: общий призовой фонд $1.400.000
Женщины, рапид: 1 - $60000, 2 - $40000, 3 - $28000, 4 - $22000, 5 - $18000, 6 - $15000, 7 - $12000, 8 - $9000, 9 - $6500, 10 - $4000, 11-15 - $1800, 16-20 - $1000
Контроль:
Формат:
Игровые дни:
Время начала игры: 22.00 мск
Трансляция партий:
Жеребьевка и результаты:
Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на канале Crestbook шахматы
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