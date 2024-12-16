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Тур чемпионов. Финал 2024





С 17 по 21 декабря проходит финальный турнир серии "Тур чемпионов" 2024 года. 8 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид).

Участники:
Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг на chess.com 2906)
Ян Непомнящий (Россия, 2827)
Алиреза Фирузджа (Франция, 2870)
Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2852)
Уэсли Со (США, 2826)
Левон Аронян (США, 2818)
Денис Лазавик (Беларусь, 2780)
Винсент Каймер (Германия, 2773)

Призы: $500.000
1 - $200.000
2 - $100.000
3,4 - $50.000
5 - $25.000
6 - $20.000
7 - $15.500
8 - $12.500
+ $1.000 за победу в каждом матче предварительного раунда

Формат турнира:
1. Предварительный раунд - круговой турнир (каждый с каждым по 1 матчу)
2. Плей-офф - нокаут (олимпийская система, матчи на вылет)

Контроль времени:
10 минут на партию + 2 секунды добавления на ход

Партии:
Отборочный турнир
Предварительный раунд 2
Плей-офф

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