|
Проверь себя!
Вход в систему
Форум KasparovChess
Навигация
Поиск
|
Тур чемпионов. Финал 2024
С 17 по 21 декабря проходит финальный турнир серии "Тур чемпионов" 2024 года. 8 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид).
Участники:
Призы: $500.000
Формат турнира:
Контроль времени:
Партии:
Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы!
Обсудить в чате
Понравилось? Поделитесь!
|
Расписание стримов
Ура! У нас есть расписание!!
Новые видео на нашем Youtube-канале
Подписка!» Crestbook!
Podelis!