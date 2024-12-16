Главная Тур чемпионов. Финал 2024







С 17 по 21 декабря проходит финальный турнир серии "Тур чемпионов" 2024 года. 8 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид). Участники:

Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг на chess.com 2906)

Ян Непомнящий (Россия, 2827)

Алиреза Фирузджа (Франция, 2870)

Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2852)

Уэсли Со (США, 2826)

Левон Аронян (США, 2818)

Денис Лазавик (Беларусь, 2780)

Винсент Каймер (Германия, 2773) Призы: $500.000

1 - $200.000

2 - $100.000

3,4 - $50.000

5 - $25.000

6 - $20.000

7 - $15.500

8 - $12.500

+ $1.000 за победу в каждом матче предварительного раунда Формат турнира:

1. Предварительный раунд - круговой турнир (каждый с каждым по 1 матчу)

2. Плей-офф - нокаут (олимпийская система, матчи на вылет) Контроль времени:

10 минут на партию + 2 секунды добавления на ход Партии:

Отборочный турнир

Предварительный раунд 2

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