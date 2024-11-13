Главная Tata Steel India 2024. Рапид и блиц

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В г. Калькутта (Индия) с 13 по 17 ноября проходит супертурнир Tata Steel Chess India 2024. 10 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы и блиц Участники:

Участники мужского турнира:

Магнус Карлсен (Норвегия, рейтинг рапид 2825/блиц 2893)

Даниил Дубов (Россия, 2686/2806)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекстан, 2742/2715)

Уэсли Со (США, 2735/2797)

Арджун Эригайси (Индия, 2706/2738)

Нихал Сарин (Индия, 2679/2711)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2676/2707)

Видит Гуджрати (Индия, 2661/2650)

Винсент Каймер (Германия, 2642/2578)

Сунилдут Нараянан (Индия, 2579/2645) Участницы женского турнира:

Александра Горячкина (Россия)

Екатерина Лагно (Россия)

Валентина Гунина (Россия)

Костенюк, Дзагнидзе, Конеру, Дронавалли, Дешмукх, Вайшали, Агравал Призы:

Рапид:

1 - $10.000

2 - $6.000

3 - $3.000

Блиц:

1 - $7.500

2 - $4.000

3 - $2.500 Формат турнира:

Формат турнира:

Рапид: 1 круг (каждый с каждым по 1 партии)

Блиц: 2 круга (каждый с каждым по 2 партии) Контроль:

Рапид: 25 минут + 10 секунд

Блиц: 3 минут + 2 секунды Игровые дни:

Рапид 13-15 ноября

Блиц 16-17 ноября Начало игры в 11.30 по Москве. Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова на канале Crestbook шахматы. Трансляция партий:

Мужчины:

Рапид

Блиц

Женщины:

Рапид

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