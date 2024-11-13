В г. Калькутта (Индия) с 13 по 17 ноября проходит супертурнир Tata Steel Chess India 2024. 10 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы и блиц
Участники:
Участники мужского турнира:
Магнус Карлсен (Норвегия, рейтинг рапид 2825/блиц 2893)
Даниил Дубов (Россия, 2686/2806)
Нодирбек Абдусатторов (Узбекстан, 2742/2715)
Уэсли Со (США, 2735/2797)
Арджун Эригайси (Индия, 2706/2738)
Нихал Сарин (Индия, 2679/2711)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2676/2707)
Видит Гуджрати (Индия, 2661/2650)
Винсент Каймер (Германия, 2642/2578)
Сунилдут Нараянан (Индия, 2579/2645)
Участницы женского турнира:
Александра Горячкина (Россия)
Екатерина Лагно (Россия)
Валентина Гунина (Россия)
Костенюк, Дзагнидзе, Конеру, Дронавалли, Дешмукх, Вайшали, Агравал
Призы:
Рапид:
1 - $10.000
2 - $6.000
3 - $3.000
Блиц:
1 - $7.500
2 - $4.000
3 - $2.500
Формат турнира:
Формат турнира:
Рапид: 1 круг (каждый с каждым по 1 партии)
Блиц: 2 круга (каждый с каждым по 2 партии)
Контроль:
Рапид: 25 минут + 10 секунд
Блиц: 3 минут + 2 секунды
Игровые дни:
Рапид 13-15 ноября
Блиц 16-17 ноября
Начало игры в 11.30 по Москве.
Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова на канале Crestbook шахматы.
Трансляция партий:
Мужчины:
Рапид
Блиц
Женщины:
Рапид
Блиц
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