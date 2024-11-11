Друзья!
Во вторник состоится престижный блиц-турнир "Titled Tuesday" (Титульный вторник). В турнире регулярно участвуют Магнус Карлсен, Хикару Накамура, Даниил Дубов, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Владислав Артемьев, Даниель Народицкий, Владимир Федосеев, Алиреза Фируджа, Шахрияр Мамедьяров и другие знаменитые блицоры. В турнире играет Магнус Карлсен! Его партии мы и покажем в прямом эфире
Контроль 3+1, 11 туров
Смотрите прямую трансляцию с комментариями гроссмейстера Сергея ШИпова