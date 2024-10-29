Главная Магнус Карлсен в блиц-турнире Титульный вторник 29 октября 2024



Друзья!

Во вторник состоится престижный блиц-турнир "Titled Tuesday" (Титульный вторник). В турнире регулярно участвуют Магнус Карлсен, Хикару Накамура, Даниил Дубов, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Владислав Артемьев, Даниель Народицкий, Владимир Федосеев, Алиреза Фируджа, Шахрияр Мамедьяров и другие знаменитые блицоры. В турнире играет Магнус Карлсен! Его партии мы и покажем в прямом эфире

Контроль 3+1, 11 туров

Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова





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