Главная Скоростные шахматы. SpeedChess 2024. 1/4 финала



Друзья!

25 июля стартует турнир "Скоростные шахматы 2024" (Speed chess)! 16 гроссмейстеров сразятся за победу и призы общей суммой $175.000.



Формат:

1/8 и 1/4: 5+1 (75 минут) + 3+1 (50 минут) + 1+1 (25 минут)

1/2 и финал: 5+1 (90 минут) + 3+1 (60 минут) + 1+1 (30 минут)

Все набранные очки суммируются.



Призовой фонд матча 1/8: Победитель получает $3000, $3000 делится в зависимости от соотношения набранных очков



Призовой фонд турнира: $175.000



Матчи 1/4 финала:

6 августа, 20:30 мск Алиреза Фирузджа - Фабиано Каруана

7 августа, 22:30 мск Уэсли Со - Ханс Ниманн

8 августа, 19:00 мск Магнус Карлсен - Арджун Эригайси

9 августа, 22:00 мск Хикару Накамура - Ян Непомнящий



Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2024"

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