Друзья!
25 июля стартует турнир "Скоростные шахматы 2024" (Speed chess)! 16 гроссмейстеров сразятся за победу и призы общей суммой $175.000.
Формат:
1/8 и 1/4: 5+1 (75 минут) + 3+1 (50 минут) + 1+1 (25 минут)
1/2 и финал: 5+1 (90 минут) + 3+1 (60 минут) + 1+1 (30 минут)
Все набранные очки суммируются.
Призовой фонд матча 1/8: Победитель получает $3000, $3000 делится в зависимости от соотношения набранных очков
Призовой фонд турнира: $175.000
Матчи 1/4 финала:
6 августа, 20:30 мск Алиреза Фирузджа - Фабиано Каруана
7 августа, 22:30 мск Уэсли Со - Ханс Ниманн
8 августа, 19:00 мск Магнус Карлсен - Арджун Эригайси
9 августа, 22:00 мск Хикару Накамура - Ян Непомнящий
Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2024"
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