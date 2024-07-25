Главная Скоростные шахматы. SpeedChess 2024







Друзья!

25 июля стартует турнир "Скоростные шахматы 2024" (Speed chess)! 16 гроссмейстеров сразятся за победу и призы общей суммой $175.000.



Формат:

1/8 и 1/4: 5+1 (75 минут) + 3+1 (50 минут) + 1+1 (25 минут)

1/2 и финал: 5+1 (90 минут) + 3+1 (60 минут) + 1+1 (30 минут)

Все набранные очки суммируются.



Призовой фонд матча 1/8: Победитель получает $3000, $3000 делится в зависимости от соотношения набранных очков



Призовой фонд турнира: $175.000



Матчи 1/8 финала:

25 июля, 18:00 мск Ян-Кшиштоф Дуда - Арджун Эригайси

25 июля, 21:30 мск Хикару Накамура - Хосе Мартинес "Жоспем"

26 июля, 17:00 мск Магнус Карлсен - Туан Мин Ле

26 июля, 20:30 мск Ян Непомнящий - Нодирбек Абдусатторов

29 июля, 18:00 мск Алиреза Фирузджа - Александр Грищук

29 июля, 21:30 мск Уэсли Со - Денис Лазавик

31 июля, 18:00 мск Максим Вашье-Лаграв - Ханс Ниманн

31 июля, 21:30 мск Фабиано Каруана - Алексей Сарана

Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2024"

Обсудить на форуме

Подписаться на канал Crestbook!

Поддержите канал! Понравилось? Поделитесь!

Расписание стримов Ура! У нас есть расписание!! Новые видео на нашем Youtube-канале Подписка!» Crestbook!

Поддержи!-->



Podelis!