Друзья!
25 июля стартует турнир "Скоростные шахматы 2024" (Speed chess)! 16 гроссмейстеров сразятся за победу и призы общей суммой $175.000.
Формат:
1/8 и 1/4: 5+1 (75 минут) + 3+1 (50 минут) + 1+1 (25 минут)
1/2 и финал: 5+1 (90 минут) + 3+1 (60 минут) + 1+1 (30 минут)
Все набранные очки суммируются.
Призовой фонд матча 1/8: Победитель получает $3000, $3000 делится в зависимости от соотношения набранных очков
Призовой фонд турнира: $175.000
Матчи 1/8 финала:
25 июля, 18:00 мск Ян-Кшиштоф Дуда - Арджун Эригайси
25 июля, 21:30 мск Хикару Накамура - Хосе Мартинес "Жоспем"
26 июля, 17:00 мск Магнус Карлсен - Туан Мин Ле
26 июля, 20:30 мск Ян Непомнящий - Нодирбек Абдусатторов
29 июля, 18:00 мск Алиреза Фирузджа - Александр Грищук
29 июля, 21:30 мск Уэсли Со - Денис Лазавик
31 июля, 18:00 мск Максим Вашье-Лаграв - Ханс Ниманн
31 июля, 21:30 мск Фабиано Каруана - Алексей Сарана
Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2024"
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