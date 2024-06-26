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С 27 июня по 2 июля проходит турнир "Шахматные звезды 4.0". 10 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы и блиц
Призовой фонд турнира: 15 000 000 рублей
1 - 3600000
2 - 2400000
3 - 1800000
4 - 1500000
5 - 1200000
Участники:
Сергей Карякин (Россия, 2724/2646)
Владислав Артемьев (Россия, 2747/2802)
Евгений Томашевский (Россия, 2633/2645)
Теймур Раджабов (Азербайджан, 2668/2674)
Амин Табатабаи (Иран, 2565/2610)
Раунак Садхвани (Индия, 2558/2676)
Хоу Ифань (Китай, 2545/2561)
Александра Горячкина (Россия, 2478/2442)
Катерина Лагно (Россия, 2476/2487)
Валентина Гунина (Россия, 2429/2347)
Формат турнира:
Рапид: круговой турнир (каждый с каждым по 1 партии)
Блиц: круговой турнир в 2 круга (каждый с каждым по 2 партии)
Расписание:
27 июня, 14:00 мск (рапид)
28 июня, 14:00 мск (рапид)
29 июня, 14:00 мск (рапид)
1 июля, 14:00 мск (блиц)
2 июля, 12:00 мск (блиц)
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