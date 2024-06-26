Главная Шахматные звезды 4.0





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С 27 июня по 2 июля проходит турнир "Шахматные звезды 4.0". 10 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы и блиц Призовой фонд турнира: 15 000 000 рублей

1 - 3600000

2 - 2400000

3 - 1800000

4 - 1500000

5 - 1200000 Участники:

Сергей Карякин (Россия, 2724/2646)

Владислав Артемьев (Россия, 2747/2802)

Евгений Томашевский (Россия, 2633/2645)

Теймур Раджабов (Азербайджан, 2668/2674)

Амин Табатабаи (Иран, 2565/2610)

Раунак Садхвани (Индия, 2558/2676)

Хоу Ифань (Китай, 2545/2561)

Александра Горячкина (Россия, 2478/2442)

Катерина Лагно (Россия, 2476/2487)

Валентина Гунина (Россия, 2429/2347) Формат турнира:

Рапид: круговой турнир (каждый с каждым по 1 партии)

Блиц: круговой турнир в 2 круга (каждый с каждым по 2 партии) Расписание:

27 июня, 14:00 мск (рапид)

28 июня, 14:00 мск (рапид)

29 июня, 14:00 мск (рапид)

1 июля, 14:00 мск (блиц)

2 июля, 12:00 мск (блиц) Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы! Обсудить на форуме

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