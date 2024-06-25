







В г. Бухарест (Румыния) с 26 июня по 5 июля проходит второй этап серии Grand Chess Tour 2024. 10 гроссмейстеров сразятся в классические шахматы.

Состав:

Ян Непомнящий (Россия, 2770)

Фабиано Каруана (США, 2805)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2766)

Гукеш Доммараджу (Индия, 2763)

Уэсли Со (США, 2757)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2747)

Аниш Гири (Нидерланды, 2745)

Алиреза Фирузджа (Франция, 2737)

Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2732)

Богдан-Даниель Дяк (Румыния, 2680)

Призовой фонд турнира: $300.000

1 - $100.000

2 - $65.000

3 - $48.000

4 - $32.000

5 - $26.000

6 - $21.000

7 - $18.500

8 - $16.000

9 - $13.000

10 - $10.500

Формат турнира:

Круговой турнир, 1 круг (каждый с каждым по 1 партии)

Контроль:

120 минут на партию + 30 секунд на ход

Игровые дни:

26-30 июня, 2-5 июля

Выходной: 1 июля

Начало игры в 15.00 по Москве.

Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова на канале Crestbook шахматы.

Трансляция партий:

lichess

chess.com

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Официальный сайт турнира



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