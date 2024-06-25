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Гранд Чесс Тур 2024. Этап 2, Бухарест (Румыния)
В г. Бухарест (Румыния) с 26 июня по 5 июля проходит второй этап серии Grand Chess Tour 2024. 10 гроссмейстеров сразятся в классические шахматы.
Состав:
Призовой фонд турнира: $300.000
Формат турнира:
Контроль:
Игровые дни:
Начало игры в 15.00 по Москве.
Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова на канале Crestbook шахматы.
Трансляция партий:
Официальный сайт турнира
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