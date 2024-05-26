



Друзья!

В г. Ставангер (Норвегия) с 27 мая по 7 июня проходит шахматный турнир с участием 6 гроссмейстеров.

Участники:

Магнус Карлсен (Норвегия, 2830)

Фабиано Каруана (США, 2805)

Хикару Накамура (США, 2794)

Дин Лижэнь (Китай, 2762)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2747)

Алиреза Фирузджа (Франция, 2737)

Формат турнира:

Круговой турнир в 2 круга (каждый с каждым по 2 партии). В случае ничейного исхода партии играется армагеддон (партия смерти)

Контроль времени:

Классика: 120 минут на партию + 10 секунд добавления на ход, начиная с 41-го

Армагеддон: 10 минут на партию белым / 7 минут черным. Добавление 1 секунда на ход начиная с 41-го

Подсчет очков:

победа в классике 3 очка

поражение в классике 0 очков

победа в армагеддоне 1,5 очка

поражение в армагеддоне 1 очко

Призовой фонд турнира:

1 - 750.000 норвежских крон ($64,849)

2 - NOK 350.000 ($32,424)

3 - NOK 200.000 ($18,500)

4 - NOK 170.000 ($15,749)

5 - NOK 150.000 ($13,896)

6 - NOK 120.000 ($11,117)

Начало игры: 18.00 по Москве

Партии:

Lichess

Chess.com

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