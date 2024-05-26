Друзья!
В г. Ставангер (Норвегия) с 27 мая по 7 июня проходит шахматный турнир с участием 6 гроссмейстеров.
Участники:
Магнус Карлсен (Норвегия, 2830)
Фабиано Каруана (США, 2805)
Хикару Накамура (США, 2794)
Дин Лижэнь (Китай, 2762)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2747)
Алиреза Фирузджа (Франция, 2737)
Формат турнира:
Круговой турнир в 2 круга (каждый с каждым по 2 партии). В случае ничейного исхода партии играется армагеддон (партия смерти)
Контроль времени:
Классика: 120 минут на партию + 10 секунд добавления на ход, начиная с 41-го
Армагеддон: 10 минут на партию белым / 7 минут черным. Добавление 1 секунда на ход начиная с 41-го
Подсчет очков:
победа в классике 3 очка
поражение в классике 0 очков
победа в армагеддоне 1,5 очка
поражение в армагеддоне 1 очко
Призовой фонд турнира:
1 - 750.000 норвежских крон ($64,849)
2 - NOK 350.000 ($32,424)
3 - NOK 200.000 ($18,500)
4 - NOK 170.000 ($15,749)
5 - NOK 150.000 ($13,896)
6 - NOK 120.000 ($11,117)
Начало игры: 18.00 по Москве
Партии:
Lichess
Chess.com
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