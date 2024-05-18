







C 18 и 19 мая 2024 года в г. Касабланка (Марокко) проходит турнир с участием 4 гроссмейстеров. Игра будет начинаться из позиций, случившихся в партиях шахматистов прошлого).

Участники:

Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг 2830)

Хикару Накамура (США, 2795)

Вишванатан Ананд (Индия, 2751)

Бассем Амин (Египет, 2682)

Формат турнира:

Круговой турнир в 2 круга (каждый с каждым по 2 партии)

Контроль времени:

Круговой турнир в 2 круга (каждый с каждым по 2 партии)

Игровые дни:

18-19 мая

Начало игры:

18 мая - 18:00 мск

19 мая - 21:00 мск

Партии:

Lichess

Chess.com

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