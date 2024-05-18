|
Проверь себя!
Вход в систему
Форум KasparovChess
Навигация
Поиск
|
Касабланка чесс 2024
C 18 и 19 мая 2024 года в г. Касабланка (Марокко) проходит турнир с участием 4 гроссмейстеров. Игра будет начинаться из позиций, случившихся в партиях шахматистов прошлого).
Участники:
Формат турнира:
Контроль времени:
Игровые дни:
Начало игры:
Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы!
Обсудить на форуме
Понравилось? Поделитесь!
|
Расписание стримов
Ура! У нас есть расписание!!
Новые видео на нашем Youtube-канале
Подписка!» Crestbook!
Podelis!