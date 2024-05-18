Главная

Касабланка чесс 2024




C 18 и 19 мая 2024 года в г. Касабланка (Марокко) проходит турнир с участием 4 гроссмейстеров. Игра будет начинаться из позиций, случившихся в партиях шахматистов прошлого).

Участники:
Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг 2830)
Хикару Накамура (США, 2795)
Вишванатан Ананд (Индия, 2751)
Бассем Амин (Египет, 2682)

Формат турнира:
Круговой турнир в 2 круга (каждый с каждым по 2 партии)

Контроль времени:
Круговой турнир в 2 круга (каждый с каждым по 2 партии)

Игровые дни:
18-19 мая

Начало игры:
18 мая - 18:00 мск
19 мая - 21:00 мск

Партии:
Lichess
Chess.com

Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы!

Обсудить на форуме
Подпишитесь на канал Crestbook!
Поддержите канал!

Понравилось? Поделитесь!