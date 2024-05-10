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Тур чемпионов 2024. Турнир 2, май
C 10 по 15 мая проходит второй турнир серии "Тур чемпионов" 2024 года. 8 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид).
Участники дивизиона 1:
Участники Дивизиона 2:
Участники Дивизиона 3:
Формат турнира:
Контроль времени:
Начало игры: 19.15 по Москве
Партии:
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