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Тур чемпионов 2024. Турнир 2, май





C 10 по 15 мая проходит второй турнир серии "Тур чемпионов" 2024 года. 8 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид).

Участники дивизиона 1:
Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг на chess.com 2896)
Ян Непомнящий (Россия, 2815)
Алиреза Фирузджа (Франция, 2829)
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2786)
Денис Лазавик (Беларусь, 2778)
Винсент Каймер (Германия, 2787)
Алексей Сарана (Сербия, 2736)
Велимир Ивич (Сербия, 2654)

Участники Дивизиона 2:
Дубов, Есипенко, Каруана, Аронян, Вашье-Лаграв, Со, Видит и другие

Участники Дивизиона 3:
Андрейкин, Ниманн, Гири, Раджабов, Камский, Мамедов, "Пингвин" Тэнг и другие

Формат турнира:
Нокаут с двойным выбыванием

Контроль времени:
10 минут на партию + 2 секунды добавления на ход

Начало игры: 19.15 по Москве

Партии:
Дивизион 1
Дивизион 2
Дивизион 3

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