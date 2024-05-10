Главная Тур чемпионов 2024. Турнир 2, май







C 10 по 15 мая проходит второй турнир серии "Тур чемпионов" 2024 года. 8 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид). Участники дивизиона 1:

Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг на chess.com 2896)

Ян Непомнящий (Россия, 2815)

Алиреза Фирузджа (Франция, 2829)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2786)

Денис Лазавик (Беларусь, 2778)

Винсент Каймер (Германия, 2787)

Алексей Сарана (Сербия, 2736)

Велимир Ивич (Сербия, 2654) Участники Дивизиона 2:

Дубов, Есипенко, Каруана, Аронян, Вашье-Лаграв, Со, Видит и другие Участники Дивизиона 3:

Андрейкин, Ниманн, Гири, Раджабов, Камский, Мамедов, "Пингвин" Тэнг и другие Формат турнира:

Нокаут с двойным выбыванием Контроль времени:

10 минут на партию + 2 секунды добавления на ход Начало игры: 19.15 по Москве Партии:

Дивизион 1

Дивизион 2

Дивизион 3 Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы! Обсудить на форуме

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