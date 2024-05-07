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Гранд Чесс Тур 2024. Этап 1, Варшава (Польша)
В г. Варшава (Польша) с 8 ро 12 мая проходит первый этап серии Grand Chess Tour 2024. 10 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы и блиц.
Состав:
Призовой фонд турнира: $175,000
Формат турнира:
Контроль:
Игровые дни:
Начало игры в 15.00 по Москве.
Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова на канале Crestbook шахматы.
Трансляция партий:
Официальный сайт турнира
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