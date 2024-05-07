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Гранд Чесс Тур 2024. Этап 1, Варшава (Польша)




В г. Варшава (Польша) с 8 ро 12 мая проходит первый этап серии Grand Chess Tour 2024. 10 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы и блиц.

Состав:
Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг 2828/блиц рейтинг 2886)
Вэй И (Китай, 2758/2684)
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2748/2766)
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2733/2661)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2704/2675)
Аниш Гири (Нидерланды, 2687/2715)
Арджун Эригайси (Индия, 2671/2744)
Гукеш Доммараджу (Индия, 2649/2651)
Винсент Каймер (Германия, 2647/2610)
Кирилл Шевченко (Румыния, 2622/2546)

Призовой фонд турнира: $175,000
1 - $40.000
2 - $30.000
3 - $25.000
4 - $20.000
5 - $15.000
6 - $11.000
7 - $10.000
8 - $9.000
9 - $8.000
10 - $7.000

Формат турнира:
Рапид: 1 круг (каждый с каждым по 1 партиии)
Блиц: 2 круга (каждый с каждым по 2 партиии)
Очки в рапиде: победа 2, ничья 1, поражение 0. В блице: 1, ½, 0.
Победитель турнира определится по сумме очков.

Контроль:
Рапид: 25 минут + 10 секунд
Блиц: 5 минут + 3 секунды

Игровые дни:
Рапид 8-10 мая
Блиц 11-12 мая

Начало игры в 15.00 по Москве.

Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова на канале Crestbook шахматы.

Трансляция партий:
lichess
chess.com

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Официальный сайт турнира

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