







В г. Варшава (Польша) с 8 ро 12 мая проходит первый этап серии Grand Chess Tour 2024. 10 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы и блиц.

Состав:

Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг 2828/блиц рейтинг 2886)

Вэй И (Китай, 2758/2684)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2748/2766)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2733/2661)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2704/2675)

Аниш Гири (Нидерланды, 2687/2715)

Арджун Эригайси (Индия, 2671/2744)

Гукеш Доммараджу (Индия, 2649/2651)

Винсент Каймер (Германия, 2647/2610)

Кирилл Шевченко (Румыния, 2622/2546)

Призовой фонд турнира: $175,000

1 - $40.000

2 - $30.000

3 - $25.000

4 - $20.000

5 - $15.000

6 - $11.000

7 - $10.000

8 - $9.000

9 - $8.000

10 - $7.000

Формат турнира:

Рапид: 1 круг (каждый с каждым по 1 партиии)

Блиц: 2 круга (каждый с каждым по 2 партиии)

Очки в рапиде: победа 2, ничья 1, поражение 0. В блице: 1, ½, 0.

Победитель турнира определится по сумме очков.

Контроль:

Рапид: 25 минут + 10 секунд

Блиц: 5 минут + 3 секунды

Игровые дни:

Рапид 8-10 мая

Блиц 11-12 мая

Начало игры в 15.00 по Москве.

Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова на канале Crestbook шахматы.

Трансляция партий:

lichess

chess.com

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Официальный сайт турнира



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