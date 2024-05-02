Друзья!

3 мая в 19.00 мск на площадке Lichess состоится командная мега-битва! Между собой сразятся команды крупнейших шахматных сообществ мира. Приглашаем всех! Вступай в команду Crestbook и бейся за честь клуба!



Играет Сергей Шипов!

Турнир здесь

Для участия в турнире вступите в наш клуб

При входе в турнир выберите команду "Crestbook"

Допускаются участники, сыгравшие 5 и больше партий в блиц на lichess

Продолжительность: 2 часа

Контроль: 5+0

Подсчет очков и личный зачет: как в обычной арене

Командный зачет: По 20 лучшим результатам в каждой команде

Особенность: лично-командный зачет - игроки одной команды не встречаются друг с другом

Подписаться на канал Crestbook!