



Друзья!

С 4 по 22 апреля 2024 года в г. Торонто (Испания) проходит турнир претендентов. 8 гроссмейстеров сразятся за право сыграть матч на первенство мира с чемпионом Дином Лиженем

Участники:

Ян Непомнящий (Россия, рейтинг 2758)

Фабиано Каруана (США, 2800)

Хикару Накамура (США, 2789)

Алиреза Фирузджа (Франция, 2760)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2747)

Гукеш Доммараджу (Индия, 2743)

Сантош Видит (Индия, 2727)

Ниджат Абасов (Азербайджан, 2632)

Формат турнира:

Круговой турнир в два круга (каждый с каждым по 2 партии). В случае, если первое место разделят несколько шахматистов, между ними состоится дополнительный турнир (тай-брейк) в быстрые шахматы и блиц

Контроль времени:

120 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход, начиная с 41-го

Подсчет очков:

победа - 1 очко, ничья - 0,5 очка

Призовой фонд турнира: 500.000 евро

1 - €48.000

2 - €36.000

3 - €24.000

Остальные призовые будут распределены за набранные очки, каждое очко принесет €7.000

Начало игры: 21.30 по Москве

Партии

Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы!

тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 тай апрель 2024 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 17 18 20 21 22 мг Сергей Шипов эфир обзор

Подпишитесь на канал Crestbook!

Поддержите канал!



Понравилось? Поделитесь!