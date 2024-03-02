В Москве с 3 по 7 марта проходит традиционный шахматный фестиваль Аэрофлот-опен. В зависимости от рейтинга шахматисты принимают участия в трех турнирах по швейцарской системе в 9 туров.

Контроль времени: 90 минут на партию + 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 3 - 7 марта.



Начало туров: 11:00 + 17:00 по Москве (2 тура в день!)









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Жеребьевка и результаты

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