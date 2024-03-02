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Аэрофлот опен 2024
В Москве с 3 по 7 марта проходит традиционный шахматный фестиваль Аэрофлот-опен. В зависимости от рейтинга шахматисты принимают участия в трех турнирах по швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени: 90 минут на партию + 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
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