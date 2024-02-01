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Тур чемпионов 2024. Турнир 1, февраль





Cо 2 по 7 февраля проходит первый турнир серии "Тур чемпионов" 2024 года. 8 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид)..

Участники финала дивизиона 1:
Участники дизивиона 1:
Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг 2823)
Ян Непомнящий (Россия, 2754)
Максим Вашье-Лаграв(Франция, 2755)
Уэсли Со (США, 2742)
Владимир Федосеев (Словения, 2729)
Алиреза Фирузджа (Франция, 2724)
Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара (Перу, 2641)
Денис Лазавик (Беларусь, 2553)

Участники Дивизиона 2:
Артемьев, Свидлер, Накамура, Аронян, Гири, Мамедов и другие

Участники Дивизиона 3:
Грищук, Дубов, Сарана, Алексеенко, Пономарев, Бортник, Мишра и другие

Формат турнира:
Нокаут с двойным выбыванием

Контроль времени:
10 минут на партию + 2 секунды добавления на ход

Начало игры: 19.00 по Москве

Партии:
Дивизион 1
Дивизион 2
Дивизион 3

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