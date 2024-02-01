Главная Тур чемпионов 2024. Турнир 1, февраль







Cо 2 по 7 февраля проходит первый турнир серии "Тур чемпионов" 2024 года. 8 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид).. Участники финала дивизиона 1:

Участники дизивиона 1:

Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг 2823)

Ян Непомнящий (Россия, 2754)

Максим Вашье-Лаграв(Франция, 2755)

Уэсли Со (США, 2742)

Владимир Федосеев (Словения, 2729)

Алиреза Фирузджа (Франция, 2724)

Хосе Эдуардо Мартинес Алькантара (Перу, 2641)

Денис Лазавик (Беларусь, 2553) Участники Дивизиона 2:

Артемьев, Свидлер, Накамура, Аронян, Гири, Мамедов и другие Участники Дивизиона 3:

Грищук, Дубов, Сарана, Алексеенко, Пономарев, Бортник, Мишра и другие Формат турнира:

Нокаут с двойным выбыванием Контроль времени:

10 минут на партию + 2 секунды добавления на ход Начало игры: 19.00 по Москве Партии:

Дивизион 1

Дивизион 2

Дивизион 3 Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы! Обсудить на форуме

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