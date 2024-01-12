Главная Супертурнир Вейк-ан-Зее 2024

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В г. Вейк-ан-Зее (Нидерланды) с 13 по 28 января проходит оффлайн (живой, реальный, настоящий) шахматный супертурнир. Участники турнира:

Ян Непомнящий (Россия, рейтинг 2769)

Дин Лижень (Чемпион мира, Китай, 2780)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2727)

Алиреза Фируджа (Франция, 2759)

Аниш Гири (Нидерланды, 2749)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия, 2743)

Видит Гуджрати (Индия, 2742)

Пархам Магсудлу (Иран 2740)

Вей И (Китай, 2740)

Гукеш Доммараджу (Индия, 2725)

Йорден Ван Форест (Нидерланды, 2682)

Александр Донченко (Германия, 2643)

Макс Уормердам (Нидерланды, 2625)

Цзюй Венцзюнь (Чемпионка мира, Китай, 2549) Формат турнира: круговой турнир, 1 круг (каждый с каждым по 1 партии). Контроль времени: 100 минут на 40 ходов + 50 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход Игровые дни: 13-16, 18-21, 23-24, 26-28 января Время начала: 16.00 по Москве. Последний тур - 14.00 по Москве Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на канале Crestbook шахматы Трансляция партий:: Lichess Chess24 Обсудить на форуме Официальный сайт турнира Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы!





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