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Чемпионат мира по рапиду и блицу 2023
Друзья!
Среди участников мужского турнира - Карлсен, Непомнящий, Грищук, Дубов, Артемьев, Есипенко, Мурзин, Андрейкин, Абдусатторов, Федосеев, Каруана, Вашье-Лаграв, Дуда, Гири, Раппорт, Гукеш, Прагнанандха, Видит, Нихал Сарин, Мамедьяров, Аронян, Лазавик, Джобава, Мартиросян, Джумабаев, Шиманов и многие другие.
Призы: общий призовой фонд $1.000.000
Контроль:
Время начала игры: 13.00 мск, 30 декабря - 12.00 мск.
Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на канале Crestbook шахматы
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