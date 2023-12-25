Друзья!



С 26 по 30 декабря в г. Самарканд (Узбекистан) проходит Чемпионат Мира по быстрым шахматам (15+10) и блицу (3+2). Турниры проходят по швейцарской системе. У мужчин 13 туров в быстрые шахматы (26-28 декабря) и 21 тур в блиц (29-30 декабря). У женщин - 11 туров рапид, 17 туров блиц.

Среди участников мужского турнира - Карлсен, Непомнящий, Грищук, Дубов, Артемьев, Есипенко, Мурзин, Андрейкин, Абдусатторов, Федосеев, Каруана, Вашье-Лаграв, Дуда, Гири, Раппорт, Гукеш, Прагнанандха, Видит, Нихал Сарин, Мамедьяров, Аронян, Лазавик, Джобава, Мартиросян, Джумабаев, Шиманов и многие другие.

Среди участниц женского турнира - Цзюй Вэньцзюнь, Горячкина, Костенюк, Лагно, Гунина, Шувалова, Гарифуллина, Анна и Мария Музычук, Ушенина, Асаубаева, Даниелян, Тань Чжунъи, Конеру, Дронавалли, Стефанова, Хадемальшарьех и многие другие.

Призы: общий призовой фонд $1.000.000

Мужские турниры: 1 - $60000, 2 - $50000, 3 - $40000, 4 - $30000, 5 - $25000, 6 - $22000, 7 - $18000, 8 - $14000, 9 - $11000, 10 - $8000, 11-16 - $5000, 17-25 - $3000, 26-35 - $1600

Женские турниры: 1 - $40000, 2 - $30000, 3 - $20000, 4 - $15000, 5 - $10000, 6 - $7000, 7 - $6000, 8 - $5000, 9 - $4000, 10 - $3000, 11-15 - $2000

Контроль:

Рапид: 15 минут на партию + 10 секунд добавления на ход

Блиц: 3 минуты на партию + 2 секунды добавления на ход

Время начала игры: 13.00 мск, 30 декабря - 12.00 мск.

Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - на канале Crestbook шахматы

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