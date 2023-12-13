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14 по 19 декабря проходит турнир "Шахматные звезды 2023". 10 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы и блиц
Призовой фонд турнира: 15 000 000 рублей
1 - 3600000
2 - 2400000
3 - 1800000
4 - 1500000
5 - 1200000
Участники:
Сергей Карякин (Россия, 2729/2647)
Владислав Артемьев (Россия, 2721/2799)
Александр Грищук (Россия, 2678/2699)
Теймур Раджабов (Азербайджан, 2691/2664)
Эресто Инаркиев (Россия, 2684/2544)
Евгений Томашевский (Россия, 2642/2663)
Франсиско Вальехо Понс (Испания, 2652/2589)
Раунак Садхвани (Индия, 2586/2668)
Александра Горячкина (Россия, 2486/2475)
Катерина Лагно (Россия, 2463/2522)
Формат турнира:
Рапид: круговой турнир (каждый с каждым по 1 партии)
Блиц: круговой турнир в 2 круга (каждый с каждым по 2 партии)
Расписание:
14 декабря, 19:00 мск (рапид)
15 декабря, 19:00 мск (рапид)
16 декабря, 17:00 мск (рапид)
18 декабря, 19:00 мск (блиц)
18 декабря, 16:00 мск (блиц)
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