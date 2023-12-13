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14 по 19 декабря проходит турнир "Шахматные звезды 2023". 10 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы и блиц Призовой фонд турнира: 15 000 000 рублей

1 - 3600000

2 - 2400000

3 - 1800000

4 - 1500000

5 - 1200000 Участники:

Сергей Карякин (Россия, 2729/2647)

Владислав Артемьев (Россия, 2721/2799)

Александр Грищук (Россия, 2678/2699)

Теймур Раджабов (Азербайджан, 2691/2664)

Эресто Инаркиев (Россия, 2684/2544)

Евгений Томашевский (Россия, 2642/2663)

Франсиско Вальехо Понс (Испания, 2652/2589)

Раунак Садхвани (Индия, 2586/2668)

Александра Горячкина (Россия, 2486/2475)

Катерина Лагно (Россия, 2463/2522) Формат турнира:

Рапид: круговой турнир (каждый с каждым по 1 партии)

Блиц: круговой турнир в 2 круга (каждый с каждым по 2 партии) Расписание:

14 декабря, 19:00 мск (рапид)

15 декабря, 19:00 мск (рапид)

16 декабря, 17:00 мск (рапид)

18 декабря, 19:00 мск (блиц)

18 декабря, 16:00 мск (блиц) Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы! Обсудить на форуме

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