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Тур Чемпионов 2023. Финал



C 9 по 16 декабря проходит финальный турнир серии "Тур чемпионов" 2023 года. 8 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид).

Участники:
Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг на chess.com 2901)
Максим Вашье-Лаграв(Франция, 2886)
Уэсли Со (США, 2851)
Алиреза Фирузджа(Франция, 2804)
Фабиано Каруана (США, 2804)
Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2770)
Хикару Накамура (США, 2757)
Денис Лазавик (Беларусь, 2749)

Призы: $500.000
1 - $200.000
2 - $100.000
3 - $50.000
4 - $50.000
5 - $25.000
6 - $20.000
7 - $15.000
8 - $12.000

Формат турнира:
Круговой турнир + плей-офф

Контроль времени:
15 минут на партию + 3 секунды добавления на ход

Игровые дни:
9 - 16 декабря

Начало игры:
20.00 по Москве

Партии:
Круговой турнир:
chess24

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