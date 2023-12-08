Главная Тур Чемпионов 2023. Финал



C 9 по 16 декабря проходит финальный турнир серии "Тур чемпионов" 2023 года. 8 гроссмейстеров сразятся в быстрые шахматы (рапид). Участники:

Магнус Карлсен (Норвегия, рапид рейтинг на chess.com 2901)

Максим Вашье-Лаграв(Франция, 2886)

Уэсли Со (США, 2851)

Алиреза Фирузджа(Франция, 2804)

Фабиано Каруана (США, 2804)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан, 2770)

Хикару Накамура (США, 2757)

Денис Лазавик (Беларусь, 2749) Призы: $500.000

1 - $200.000

2 - $100.000

3 - $50.000

4 - $50.000

5 - $25.000

6 - $20.000

7 - $15.000

8 - $12.000 Формат турнира:

Круговой турнир + плей-офф Контроль времени:

15 минут на партию + 3 секунды добавления на ход Игровые дни:

9 - 16 декабря Начало игры:

20.00 по Москве Партии:

Круговой турнир:

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