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Игра королей. 29 ноября 2023
Приглашаем вас на светское мероприятие, командный турнир шахматного делового клуба "Игра Королей".
Партнер турнира: юридическая компания "BSR Partners"
Партнёр турнира: девелоперская компания "Mazalt Group"
Программа вечера:
Команда состоит из 4 человек. Допускается один запасной (5-ый член команды).
За победу в матче команда получает 2 очка, за ничью 1, за поражение 0.
В турнире победит та команда, которая наберëт наибольшее количество матчевых очков. Предусмотрены призы в категориях "профи, любители, девушки" (в категорию "профи" попадают те команды, в составе которых есть хотя бы один обладатель звания GM, IM, FM, WGM, WIM)
Турнир будет проходить по швейцарской системе в 7 туров. Контроль времени 5+2 (5 минут на партию + 2 секунды за каждый сделанный ход)
И как всегда на турнире вас ждёт живое общение, фуршет, музыка, обзор лучших партий и прекрасное настроение!
Вы можете сформировать свою команду
Членами команды могут быть:
Действующие шахматисты (спортсмены, тренеры, организаторы и т.п), к участию допускаются по согласованию с оргкомитетом
Адрес: Гоголевский бульвар 14. Центральный Дом шахматиста. Парковка городская
По всем вопросам и для записи пишите +79057917959 (WhatsApp/Telegram @Georgii_Nagibin) Георгий
Участие платное*
Предварительный список команд-участниц турнира 29.11.2023
1. Государственная Дума
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