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Кубок Синкфилда 2023
В г. Сент-Луис (США) с 21 ноября по 1 декабря проходит пятый этап серии Grand Chess Tour 2023. 10 гроссмейстеров сразятся в классические шахматы
Состав:
Выбыл из турнира Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2731)
Призовой фонд турнира: $350.000
Формат турнира:
Контроль:
Игровые дни:
Начало игры в 22.30 по Москве.
Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова на канале Crestbook шахматы.
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