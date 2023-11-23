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Кубок Синкфилда 2023


В г. Сент-Луис (США) с 21 ноября по 1 декабря проходит пятый этап серии Grand Chess Tour 2023. 10 гроссмейстеров сразятся в классические шахматы

Состав:
Ян Непомнящий (Россия, рейтинг 2771)
Фабиано Каруана (США, 2795)
Алиреза Фирузджа (Франция, 2777)
Уэсли Со (США, 2752)
Аниш Гири (Нидерланды, 2752)
Рихард Раппорт (Румыния, 2748)
Леньер Домингес (США, 2745)
Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2734)
Левон Аронян (США, 2727)

Выбыл из турнира Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2731)

Призовой фонд турнира: $350.000
1 - $100.000
2 - $65.000
3 - $48.000
4 - $32.000
5 - $26.000
6 - $21.000
7 - $18.500
8 - $16.000
9 - $13.000
10 - $10.500

Формат турнира:
Круговой турнир, 1 круг (каждый с каждым по 1 партии)

Контроль:
Круговой турнир, 1 круг (каждый с каждым по 1 партии)

Игровые дни:
21-25 ноября, 27 ноября - 1 декабря

Начало игры в 22.30 по Москве.

Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова на канале Crestbook шахматы.

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