Главная Кубок Синкфилда 2023

В г. Сент-Луис (США) с 21 ноября по 1 декабря проходит пятый этап серии Grand Chess Tour 2023. 10 гроссмейстеров сразятся в классические шахматы Состав:

Ян Непомнящий (Россия, рейтинг 2771)

Фабиано Каруана (США, 2795)

Алиреза Фирузджа (Франция, 2777)

Уэсли Со (США, 2752)

Аниш Гири (Нидерланды, 2752)

Рихард Раппорт (Румыния, 2748)

Леньер Домингес (США, 2745)

Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2734)

Левон Аронян (США, 2727) Выбыл из турнира Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2731) Призовой фонд турнира: $350.000

1 - $100.000

2 - $65.000

3 - $48.000

4 - $32.000

5 - $26.000

6 - $21.000

7 - $18.500

8 - $16.000

9 - $13.000

10 - $10.500 Формат турнира:

Круговой турнир, 1 круг (каждый с каждым по 1 партии) Контроль:

Круговой турнир, 1 круг (каждый с каждым по 1 партии) Игровые дни:

21-25 ноября, 27 ноября - 1 декабря Начало игры в 22.30 по Москве. Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова на канале Crestbook шахматы. Обсудить в чате Обсудить на форуме Официальный сайт турнира Понравилось? Поделитесь!

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