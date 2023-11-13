



В г. Сент-Луис (США) с 14 по 18 ноября проходит четвертый этап серии Grand Chess Tour 2023. 10 гроссмейстеров сразятся в рапид и блиц

Состав:

Ян Непомнящий (Россия, рейтинг рапид 2789, блиц 2785)

Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2771, 2728)

Уэсли Со (США, 2753, 2760)

Фабиано Каруана (США, 2752, 2832)

Алиреза Фирузджа (Франция, 2742, 2896)

Аниш Гири (Нидерланды, 2697, 2752)

Джеффри Шонг (США, 2727, 2726)

Ле Куанг Лием (Вьетнам, 2652, 2665)

Рэй Робсон (США, 2596, 2665)

Сэмуэль Севян (США, 2581, 2695)

Призовой фонд турнира: $175,000

1 - $40.000

2 - $30.000

3 - $25.000

4 - $20.000

5 - $15.000

6 - $11.000

7 - $10.000

8 - $9.000

9 - $8.000

10 - $7.000

Формат турнира:

Рапид: 1 круг (каждый с каждым по 1 партиии)

Блиц: 2 круга (каждый с каждым по 2 партиии)

Очки в рапиде: победа 2, ничья 1, поражение 0. В блице: 1, ½, 0.

Победитель турнира определится по сумме очков.

Контроль:

Рапид: 25 минут + 10 секунд

Блиц: 5 минут + 3 секунды

Игровые дни:

Рапид 14-16 ноября

Блиц 17-18 ноября

Начало игры в 22.00 по Москве.

Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова на канале Crestbook шахматы.

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