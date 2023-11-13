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Гранд Чесс Тур 2023. Этап 4, Сент-Луис (США)
В г. Сент-Луис (США) с 14 по 18 ноября проходит четвертый этап серии Grand Chess Tour 2023. 10 гроссмейстеров сразятся в рапид и блиц
Состав:
Призовой фонд турнира: $175,000
Формат турнира:
Контроль:
Игровые дни:
Начало игры в 22.00 по Москве.
Смотрите прямые трансляции с комментариями мг Сергея Шипова на канале Crestbook шахматы.
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