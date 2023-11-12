Турнир "Скоростные шахматы 2023" (Speed chess)! 8 шахматисток сразятся за победу и призы общей суммой $75.000.
Контроль:
5+1 (в течение 90 минут)
3+1 (в течение 60 минут)
1+1 (в течение 30 минут)
Все набранные очки суммируются.
Призовой фонд матча: Победитель получает $3562, $3562 делится в зависимости от соотношения набранных очков
Призовой фонд турнира: $100.000
Матчи 1/4 финала:
13 ноября 14:00 Хоу Ифань - Шувалова
13 ноября 18:00 Гунина - Дронавалли
14 ноября 19:00 Лагно - Нутакки
15 ноября 11:30 Костенюк - Вайшали
Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2023"
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