Главная Фоу Ифань - Шувалова. SCC 2023, 1/4







Турнир "Скоростные шахматы 2023" (Speed chess)! 8 шахматисток сразятся за победу и призы общей суммой $75.000.



Контроль:

5+1 (в течение 90 минут)

3+1 (в течение 60 минут)

1+1 (в течение 30 минут)

Все набранные очки суммируются.



Призовой фонд матча: Победитель получает $3562, $3562 делится в зависимости от соотношения набранных очков



Призовой фонд турнира: $100.000



Матчи 1/4 финала:

13 ноября 14:00 Хоу Ифань - Шувалова

13 ноября 18:00 Гунина - Дронавалли

14 ноября 19:00 Лагно - Нутакки

15 ноября 11:30 Костенюк - Вайшали Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2023"

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