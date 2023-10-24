Главная Гранд-швейцарка. Остров Мэн 2023













На острове Мэн с 25 октября по 5 ноября проходит турнир Гранд-швейцарка (Grand swiss). 114 участников сыграют 11 туров по швейцарской системе. 2 победителя попадают в турнир претендентов. Среди участников турнира:

россияне Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Володар Мурзин

мировые звезды Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Алиреза Фирузджа, Нодирбек Абдусатторов, Левон Аронян, Максим Вашье-Лаграв, Ян-Кшиштов Дуда, Гукеш Доммараджу, Рамешбабу Прагнанандха и многие другие.

Полный список Среди участниц женского турнира:

Александра Горячкина, Александра Костенюк, Мария Музычук, Анна Музычук, Полина Шувалова, Валентина Гунина, Бибисара Ассаубаева и многие другие

Полный список Контроль времени: 100 минут на 40 ходов + 50 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии + 30 секунд на ход, начиная с первого.

Контроль времени, женщины: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии + 30 секунд на ход, начиная с первого. Призы: $460.000. 1-е место - $80000, 2 - $60000, 3 - $40000, 4 - $35000, 5 - $30000, 6 - $25000, 7 - $20000, 8 - $18000, 9 - $15000, 10 - $12500, 11-15 - $8000, 16-20 - $5000, 21-25 - $3000, 26-30 - $2500, 31-40 - $2000

Призы, женщины: $125.000. 1-е место - $20000, 2 - $16500, 3 - $14000, 4 - $12000, 5 - $10000, 6 - $8000, 7 - $7000, 8 - $6000, 9 - $5000, 10 - $4000, 11-15 - $2500, 16-20 - $2000 Игровые дни: 25 октября - 5 ноября

Время начала игры: 25-28 октября 16.30 мск, 29 октября - 5 ноября 17.30 мск Мужской турнир:

Партии

Результаты

Женский турнир:

Партии

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